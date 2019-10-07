«В 45 мужчина начинает расцветать!» У Руслана Нигматуллина день рождения

Сегодня бывшему вратарю сборной России Руслану Нигматуллину исполнилось 45 лет. Об этом он сам написал в Twitter.

«В 45 — баба ягодка опять, а мужчина начинает расцветать! Хм, вот и проверим», — написал Нигматуллин.

Нигматуллин защищал цвета «КАМАЗа», «Спартака», «Локомотива», итальянских «Вероны» и «Салернитаны», ЦСКА, «Терека», ростовского СКА, а завершил карьеру в 2009 году в израильском «Маккаби» из Ахи. За сборную России он отыграл 24 матча, пропустил 18 мячей и принял участие в ЧМ-2002. С момента дебюта в национальной команде он отыграл пять встреч подряд на ноль.