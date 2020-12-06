Рэпер Баста прокомментировал смерть Виктора Понедельника

Российский рэпер и владелец футбольного клуба СКА Баста (Василий Вакуленко) в Instagram высказался о смерти легендарного советского футболиста Виктора Понедельника, который скончался в субботу, 5 декабря.

Понедельник играл за СКА в 1959 — 60 и 1961— 65 годах.

«Не стало Виктора Владимировича Понедельника. Одного из тех, кому не было равных в нашем футболе в 60-е.

Он играл за СКА несколько лет, забив 54 мяча. Он автор исторического победного гола на самом первом чемпионате Европы в 1960 году в ворота Югославии. Понедельник забил его на 113-й минуте, сделав сборную СССР чемпионами. Помимо футбольной, Понедельник сделал блестящую карьеру журналиста, возглавив журнал «Футбол-Хоккей» и написав четыре книги.

В его честь названа футбольная академия в Ростове-на-Дону, где продолжают заниматься дети. К сожалению, мы не были знакомы лично, но Понедельник один из тех, кого считаешь своим, близким и чей уход воспринимаешь лично.

Приношу искренние соболезнования родным и близким легенды", — написал Баста в Instagram.