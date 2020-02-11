Умер чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд

Чемпион СССР по футболу в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил бывший игрок красно-белых Александр Мирзоян.

— Умер. Сердце, — цитирует «РИА Новости» Мирзояна.

Ранее Рейнгольд был госпитализирован во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения одного из лучших игроков красно-белых 30-х годов прошлого столетия Владимира Степанова.

Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год и за это время стал чемпионом страны в 1962 году, а также выиграл Кубок страны в 1963 и 1965 годах. Затем он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».