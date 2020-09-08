«У нас не допустили инвалида третьей группы. А у других играли бьющие с обеих ног». Скандал на ЧР для лиц с ЦП

Как уже сообщал «СЭ», С 24 августа по 1 сентября 2020 года в городе Дзержинске Нижегородской области проходил чемпионат России по футболу среди лиц с заболеванием ЦП.

Команда из Ростовской области «Юг-Дон» досрочно покинула турнир уже после двух первых игровых дней. О причинах такого решения «СЭ» рассказал тогда главный тренер коллектива из южного региона Валерий Синау.

— Перед соревнованиями нужно проходить медкомиссию по допуску. И вот у нас вдруг отцепляют троих человек. Говорят, что у ребят нет ДЦП. Я как неопытный человек промолчал. Раз есть такие законы — хорошо, мы подчинились. Значит, ребята будут помогать нам на скамейке. Но что происходит дальше? В первый игровой день мы приезжаем смотреть матчи других команд (сами должны были играть последними). Знаете, что я увидел? В других командах играют настоящие быки! Лоси! Бегут, бьют с обеих ног, вверху действуют. Вот я и возмутился: «Покажите мне хоть одного инвалида!» Я ни одного не увидел. За команду Москвы вообще выступает фактически настоящий футболист, но у него просто что-то не так с кистью. Причем здесь ДЦП? Но ему разрешают выходить на поле, а нашему парню — нет! И вот тут меня все начало бесить. На каком основании они установили такие порядки?! Где настоящие принципы? Получается, инвалиды, которых допустили, должны играть против здоровых парней? У соперников даже близко нет людей с ДЦП. Здоровые мужики в полном смысле этого слова! Мы в итоге снялись.

Позже в «СЭ» обратился начальник команды дончан Игорь Полтарев.

— Сначала хотел сказать добрые слова организаторам и принимающим этот турнир. Прекрасные условия проживания, отличное питание, отличный коллектив работников. Теперь по вопросу. Перед нами стояла задача попасть в призеры чемпионата России. К сожалению, сыграть полным составом нам не удалось. Допуск на турнир участников соревнований осуществляли двое врачей и главный судья. Неприятности у нас начались, когда зашел на комиссию Дмитрий Щепелев, но его не стали даже осматривать, вынесли вердикт — отказать в участии в соревновании. По факту Д.Щепелев является инвалидом 3 группы с заболеванием брахидактилией(аномалией развития кисти), астено-невротическим синдромом и проблемами с позвоночником. Затем проводили осмотр Алексея Ломовцева, страдающего врожденной аномалией правой руки, а также врожденной аномалией развития мышц грудной клетки, он тоже получил отказ.

В итоге из десяти футболистов были вынуждены играть лишь семеро и вратарь. После такой комиссии мы поняли, что чемпионат для нас закончился. Результат такой медицинской комиссии повлиял на моральное и психологическое состояние нашей команды. Мне показалось, что наша команда была на жестком контроле у комиссии. Мы были удивлены, когда в составах ведущих команд турнира играли бьющие с обеих ног футболисты.

Прежде всего, нам хотелось бы получить ответ на вопрос: на каком основании команда была фактически «обескровлена» решениями медицинской комиссии? Ну и естественно, чтобы мимо этих фактов не прошли Паралимпийский комитет России и Министерство спорта страны. Обеспечение равных условий состязания для всех его участников — важнейшая составляющая паралимпийского движения и нарушение этих принципов должно быть строго наказано. Тем более, когда речь идет об игроках, чьи физические возможности ограничены. (Виталий Айрапетов)

«Инвалидов не допускают, зато играют здоровые лоси!» Скандал на чемпионате России среди лиц с ДЦП