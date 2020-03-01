Тренер Соломатин рассказал о госпитализации футболиста с подозрением на коронавирус
1 марта 2020, 21:02
Тренер команды ЛФЛ Москвы, экс-защитник сборной России Андрей Соломатин рассказал о госпитализации футболиста Давида Берова. Игрок недавно побывал в Милане, откуда, по информации Телеграм-канала Baza, вернулся с подозрением на коронавирус. Из-за этого был отменен матч его команды.
— Давид рассказал, что сразу по прилету почувствовал недомогание и обратился в врачам, — сказал Соломатин.
— Беров сам утверждает, что у него не выявлено симптомов коронавируса.
— Он говорит, что чувствует себя хорошо. В любом случае ни я, никто из команды с ним не контактировали, его сразу изолировали. На тренировке не было его брата, который с ним виделся. (Евгений Белоусов)