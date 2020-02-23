Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о скандале во время финального матча Кубка Легенд между сборной России и сборной звезд футбола в Москве.

Главный арбитр встречи Александра Пономарева при счете 4:4 показала две спорные красные карточки Йосси Бенаюну и Йону Арне Риисе. Причина — разговоры с судьей. После этого игроки звездной команды в знак протеста в полном составе ушли с поля.

Через 10 минут сборная звезд вернулась на поле. При этом судья отменила оба удаления, показав Риисе и Бенаюну по желтой карточке.

— Что я могу сказать? Воздержно, игра была равная, но при счете 4:0 они не вели себя так. А когда случился этот момент, действительно было нарушение. Но зачем ты встаешь и женщине начинаешь матом, пусть и на английском языке. Все же все понимают. Отсюда и пошло-поехало, удалили. Понятно за что. Он потом как мальчик, стоит оправдывается, мол ничего, слова не говорил. Потом Литманен подошел за ним, он мусульманин. Он не может женщину оскорбить. Какая разница, кто ты, мусульманин и или православный. Есть правила определенные.

Все ругаются. И она видимо на эмоциях показала ему красную карточку. Они обиделись, и пошло-поехало. Каждый момент воспринимался в штыки. Ушли-пришли. Уговорили их играть, отменили красную карточку. Не знаю.

Многие болельщики считают, что мы плохо играли. Да, играли неважно. Моментов много создали. Но это футбол. Лучше бы мы по игре проиграли, чтоб не ходили туда-сюда. А то получается, мы их ждем, а они ходят.

Мы же не плакали, не уволили команду. Обычно когда сирена, все останавливаются, прекращается игра. Сегодня момент был, когда сирена — игра идет еще. Вы видели, что Матерацци мяч не отдавал, я его толкнул. Он двухметровый, я его чуть подтолкнул. Некрасиво. Я у них мяч не мог забрать, они его кидали друг другу. Судья может из-за этого решила добавить. Проиграли и проиграли, ничего страшного.

Обидно, лучше бы по игре проиграли. Когда-то мы должны были проиграть. Это хождение туда-сюда. Гол забили, вроде пенальти бить. Они не хотели забирать. При счете 4:0 они так себя не вели. Никогда такого не было.

Может, девушка-судья с эмоциями не справилась. Она работала по правилам-законам. Оскорбили судью — получи красную карточку.

Если бы судил более авторитетный судья, может, он бы не поддался эмоциям, пошла бы и пошла. Этого бардака бы не было. Девушка немного не справилась с волнением. Обозвали — по букве закона я должна удалить.