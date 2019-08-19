Тарасов вспомнил о драке с Шарлесом на тренировке, за которую его не стал штрафовать Семин. Видео
Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев в своем Instagram анонсировал выпуск подкаста, посвященного душевных беседам о футболе, его первым гостем стал скандально покинувший красно-зеленых Дмитрий Тарасов.
— Помните Шарлеса? Мы друг друга недолюбливали, — рассказал Тарасов. — Раз подкат, второй, и мы подрались. Палыч орет: «Вы что, драться нельзя! Бегите, один в одну сторону, другой — в другую». Мы бежим по кругу Баковки и опять начинаем драться. Он выгнал нас с тренировки, но штрафовать не стал, он не любит безразличных людей, другое дело, когда на тренировке люди не хотят проигрывать вплоть до драк. Ему не то, чтобы нравится, но точно не оштрафует.
Друзья, минуточку, важное объявление! С волнением и гордостью представляю первый выпуск #СычёвПодкаст — проекта, который мы запустили вместе с легендой (да-да!) спортивного ТВ Денисом Казанским ? Про что это вообще? В первую очередь, мы про атмосферу и разговор по душам, про личный опыт и важные актуальные события. Мы — подкаст, а значит, можем говорить почти обо всём! ? ?Премьера уже во вторник 20 августа! А нашим первым гостем стал Дима Тарасов — человек с крутым бэкграундом и несомненной харизмой. Нас можно слушать, нас можно смотреть — выбирайте нужный вам формат и немедленно присоединяйтесь. Надеюсь, что мы сделали что-то годное для вас ? ? Ссылка на канал в профиле, уже можно подписываться. На связи! @tarasov23 @kazzzansky