Тарасов вспомнил о драке с Шарлесом на тренировке, за которую его не стал штрафовать Семин. Видео

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев в своем Instagram анонсировал выпуск подкаста, посвященного душевных беседам о футболе, его первым гостем стал скандально покинувший красно-зеленых Дмитрий Тарасов.

— Помните Шарлеса? Мы друг друга недолюбливали, — рассказал Тарасов. — Раз подкат, второй, и мы подрались. Палыч орет: «Вы что, драться нельзя! Бегите, один в одну сторону, другой — в другую». Мы бежим по кругу Баковки и опять начинаем драться. Он выгнал нас с тренировки, но штрафовать не стал, он не любит безразличных людей, другое дело, когда на тренировке люди не хотят проигрывать вплоть до драк. Ему не то, чтобы нравится, но точно не оштрафует.