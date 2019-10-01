Суд рассмотрит ходатайство об УДО друга Кокорина и Мамаева

Клинцовский городской суд Брянской области во вторник рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении детского тренера Александра Протасовицкого. Он был осужден за драки вместе с бывшими футболистами сборной России Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, а также братом последнего Кириллом.

— Заседание пройдет 1 октября в 11.00, — приводит «РИА Новости» слова представителя суда.

Суд дважды переносил рассмотрение ходатайства. Предыдущее было назначено на 24 сентября, но отложено из-за неявки адвоката — автора ходатайства, несмотря на присутствие второго адвоката.

Кокорины и Мамаев отбывали срок в ИК-4 Белгородской области. 6 сентября суд удовлетворил их ходатайства по УДО, 17 сентября они покинули колонию.