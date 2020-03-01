Сотрудник РФС опроверг, что болен коронавирусом

У вернувшегося из Милана Давида Берова анализы не выявили коронавируса. Ранее сообщалось, что диагноз подтвердился, а врачи пытались скрыть эту информацию. При этом Беров является футболистом из любительской лиги и сотрудником РФС.

— Сегодня окончательно выяснили, что диагноз не подтвержден. Главврач не просил никого обманывать, наоборот сказал говорить все как есть. Так что это неправда, — цитирует Берова «МБХ медиа».

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