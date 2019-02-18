СМИ: Аршавин забрал у жены автомобиль, избавившись от детского кресла

Сайт Suprer.ru опубликовал видео, которое, как указывает издание, свидетельствует о поступке бывшего футболиста Андрея Аршавина, описанном его супругой Алисой в заявлении.

Сообщается, что в процессе переговоров о разводе, спортсмен, не дождавшись начала официальной процедуры расторжения брака, потребовал отдать ему машину – "Mercedes GL350". По словам Алисы, авто было семейным, общим и использовалось для перевозки детей.

На видео футболист приезжает к загородному дому супругу под Санкт-Петербургом в сопровождении охраны и друзей, чтобы увезти автомобиль. Забрав у супруги ключи, он находит в машине детское кресло и, решая избавиться от ненужной ему в салоне авто вещи, вытаскивает и передает его жене.

Первое судебное заседание по бракоразводному процессу Андрея Аршавина состоится 26 февраля.

Жена Аршавина пожаловалась на него в полицию за угрозы. Подробности