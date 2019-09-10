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Новости   //    Футбол   //    "У своих ворот"

Слуцкий поздравил юных футболистов из своей школы с победой в международном турнире

10 сентября 2019, 15:01
Instagram Леонида Слуцкого.
Instagram Леонида Слуцкого.
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Школа имени Леонида Слуцкого стала победителем фестиваля «Большие звезды светят малым» среди команд мальчиков 2011 года рождения.

Как сообщает сайт детской футбольной лиги, в финале команда обыграла ДЮСШ №4 «Юниор» (Курск) — 2:2, пен. 4:3. Бронзовые медали завоевал «Форвард» (Самара), обыграл СДЮШОР №5 (Калининград) — 1:1, пен. 3:1.

В число лучших игроков турнира по версии организаторов вошли два игрока команды победителей — Михаил Крылов и Ярослав Серекин.

В stories Instagram Леонид Слуцкий, работающий главным тренером «Витесса», поздравил команду.

Дополнительная информация

http://www.dfl.org.ru/news/10305/

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