Слуцкий поздравил юных футболистов из своей школы с победой в международном турнире

Школа имени Леонида Слуцкого стала победителем фестиваля «Большие звезды светят малым» среди команд мальчиков 2011 года рождения.

Как сообщает сайт детской футбольной лиги, в финале команда обыграла ДЮСШ №4 «Юниор» (Курск) — 2:2, пен. 4:3. Бронзовые медали завоевал «Форвард» (Самара), обыграл СДЮШОР №5 (Калининград) — 1:1, пен. 3:1.

В число лучших игроков турнира по версии организаторов вошли два игрока команды победителей — Михаил Крылов и Ярослав Серекин.

В stories Instagram Леонид Слуцкий, работающий главным тренером «Витесса», поздравил команду.