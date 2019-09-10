Школа Слуцкого одержала победу на международном турнире

10 сентября в Витязево на стадионе «Понтос», построенном к чемпионату мира в России, завершился финальный турнир международного фестиваля «Большие звезды светят малым» среди команд мальчиков 2011 года рождения, информирует официальный сайт ДФЛ. 46 коллективов сражались за главные награды соревнований, которые проходил при поддержке Российского футбольного союз. Спонсором футболок участников фестиваля выступили игроки тульского «Арсенала» Игорь Горбатенко и Сергей Ткачев.

В финале «Парада Планет» сошлись Школа им. Леонида Слуцкого (Волгоград) и ДЮСШ №4 «Юниор» (Курск). Победу в «золотом» матче в серии пенальти одержала Школа им. Л.В.Слуцкого — 2:2 (пенальти — 4:3). Бронзовые медали завоевал «Форвард» (Самара), одолев в серии 7-метровых СДЮШОР №5 (Калининград) — 1:1 (3:1пп).

Лучшими игроками стали Михаил Крылов и Ярослав Серекин (оба — Школа им. Л.В. Слуцкого), Егор Морозов (ДЮСШ №4 «Юниор»), Николай Алышев («Форвард») и Ярослав Ступников (СДЮШОР №5).