Сборная звезд в матче Кубка Легенд против России покинула поле в знак протеста

В финальном матче Кубка Легенд между сборной России и сборной звезд футбола возникла конфликтная ситуация.

Главный арбитр Александра Пономарева при счете 4:4 показала две спорные красные карточки Йосси Бенаюну и Йону Арне Риисе. Причина — разговоры с судьей. После этого игроки звездной команды в знак протеста в полном составе ушли с поля.

Через 10 минут сборная звезд вернулась на поле. При этом судья отменила оба удаления, показав Риисе и Бенаюну по желтой карточке.

Традиционный турнир проходит в Москве на арене в «Лужниках». Сборная России выигрывала главный приз 11 лет подряд.