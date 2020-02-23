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Сборная звезд в матче Кубка Легенд против России покинула поле в знак протеста

23 февраля 2020, 16:49
Скандальный финал Кубка Легенд-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Скандальный финал Кубка Легенд-2020. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В финальном матче Кубка Легенд между сборной России и сборной звезд футбола возникла конфликтная ситуация.

Главный арбитр Александра Пономарева при счете 4:4 показала две спорные красные карточки Йосси Бенаюну и Йону Арне Риисе. Причина — разговоры с судьей. После этого игроки звездной команды в знак протеста в полном составе ушли с поля.

Через 10 минут сборная звезд вернулась на поле. При этом судья отменила оба удаления, показав Риисе и Бенаюну по желтой карточке.

Традиционный турнир проходит в Москве на арене в «Лужниках». Сборная России выигрывала главный приз 11 лет подряд.

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