Сборная звезд победила Россию в финале Кубка Легенд. Турнир закончился большим скандалом

Финальный матч Кубка Легенд между сборной России и сборной звезд футбола в Москве на малой арене «Лужников» завершился скандалом.

Время матча истекло при счете 6:5 в пользу звезд. Однако ни сирены, ни свистка арбитра Александры Пономаревой не прозвучало. Поэтому, когда звезды хотели уже праздновать, в их ворота влетел мяч после удара Егора Титова.

После этого судья дала свисток и указала на центр. Команды и организаторы начали выяснять отношения. Звезды настаивали на том, что гол был забит за пределами времени матча, а потому они — победители. Россияне указывали, что раз сирена не прозвучала, то стоит перейти к серии пенальти.

— Нам предложили бить пенальти — либо Россия выиграла. Мы сказали, что пусть Россия выиграла, — сформулировал итог долгого обсуждения форвард сборной звезд Андрей Воронин.

Таким образом, Россия была объявлена победителем, однако публика на арене на это отреагировала неодобрительным гулом.

Разборки начались заново. В результате было объявлено, что «с помощью ВАР» удалось установить: гол России забит после истечения времени. По этой причине победа была присуждена сборной звезд (6:5). Победным стал гол Ивицы Олича.

Добавим, в решающей игре был еще один скандальный момент: при счете 4:4 судья Пономарева показала две спорные красные карточки Йосси Бенаюну и Йону Арне Риисе за ненормативную лексику. После этого игроки звездной команды в знак протеста в полном составе ушли с поля, но через 10 минут вернулись — удаления были заменены предупреждениями.

Россия не смогла завоевать 12-й титул Кубка легенд подряд. До этого сборная хозяев выиграла все 11 турниров ветеранов в Москве.

Сборная звезд в матче Кубка Легенд против России покинула поле в знак протеста