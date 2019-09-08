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Новости   //    Футбол   //    "У своих ворот"

Самедов и Павлюченко собрали нереальный аншлаг в матче любительской лиги. Фото

09:45

Ногинское «Знамя» в матче 22-го тура любительской футбольной лиги Подмосковья разгромило подольский «Витязь» со счетом 3:0.

Встреча состоялась на стадионе «Автомобилист» при полном аншлаге. Встречу посетили порядка 4 тысяч фанатов. При этом арена вмещает всего 2 тысячи зрителей. Люди просто стояли около поля.

Напомним, что на днях в «Знамя» перешел экс-полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов. Также там выступают экс-спартаковцы Роман Павлюченко и Александр Шешуков.

Голы забили Дмитрий Савин, Сергей Поповицкий и Павлюченко.

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