Руслан Нигматуллин и Руслан Нигматуллин. Правда похожи?

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин опубликовал совместное фото с сыном Русланом. 18-летний Нигматуллин-младший также играет на позиции голкипера и сейчас защищает цвета "Уэстона" в одной из молодежных лиг Северной Америки.

"Сын Руслан Нигматуллин младший прилетел в гости, и мы сразу за новыми стрижками. Похожи?" - спросил Нигматуллин-старший в Твиттере.