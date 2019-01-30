Роман Павлюченко: "Контракта с "Араратом" нет, о возобновлении карьеры речи пока не идет"

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что пока не подписывал контракт с московским "Араратом". 37-летний форвард сегодня принял участие в контрольном матче "Арарата" против московского "Экспресса" (2:2).

- Нельзя говорить о каком-то возвращении в "Арарат": есть тренировки, игры, для себя занимаюсь, бегаю. Никаких официальных договоренностей, контрактов нет. О возобновлении карьеры речи пока не идет, - цитирует ТАСС Павлюченко.

Президент "Арарата" Валерий Оганесян заявил, что Павлюченко будет играть за "Арарат", "пока здоровье позволяет".

Московский "Арарат" был создан в 2017 году и дебютировал в первенстве ПФЛ в сезоне-2017/18. Павлюченко защищал цвета команды в первой половине сезона. Из-за финансовых проблем он и еще ряд футболистов покинули клуб зимой. "Арарат" выиграл группу "Центр", но отказался подниматься в ФНЛ. Клуб переехал в Армению, где объединился с командой "Арарат Москва" под названием "Арарат-Армения".

В январе стало известно, что "Арарат" снова будет выступать в России.