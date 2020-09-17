Арбитр Никита Данченков, которого избил бывший футболист сборной России Роман Широков, рассказал, что игрок не связывался с ним после инцидента.

Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес сначала удар рукой в лицо, а после — ногой.

— После того, как Широков публично принес извинения, мнение не поменялось? И вообще как ты к ним отнесся? С одной стороны, он извинился, но с другой — наехал на тебя.

— Не могу назвать это извинениями, — приводит Sport24 слова Данченкова. — Если бы человек хотел извиниться — он попытался бы это сделать на месте или приехал бы в больницу, где я был больше четырех часов. А в своем посте он сказал, что «...Несмотря на непоставленный пенальти...». Это не дело.

— Лично он с тобой связывался? Или все ограничилось Instagram? Может быть, предлагал что-то после того, как ты дал понять, что собираешься дать ход делу?

— Лично он не выходил на связь. Даже попыток не было. В первый же день со мной пытались связаться его знакомые, предлагая встретиться и замять дело. На что получили отказ.

Ранее сообщалось, что на Широкова заведено уголовное дело по пункту «А» части второй статьи 115 Уголовного кодекса Российской федерации («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).