РФС, Министерство спорта и правительство Татарстана заключили соглашение о развитии футбола в республике

Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта РФ, Правительство и Федерация футбола Татарстана заключили соглашение о развитии футбола в республике, сообщает пресс-служба РФС.

Документ подписан в рамках проекта «Спорт — норма жизни» и общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года. Он станет основой для реализации проекта UEFA GROW, которая предполагает проведение «Уроков футбола» в общеобразовательных школах и массовых школьных соревнований. Соглашение позволит создать условия для любительского, детско-юношеского и профессионального футбола в Татарстане.

К 2024 году планируется минимум на 40% увеличить количество людей, систематически занимающихся футболом. В Татарстане будет повышен уровень кадровой и инфраструктурной обеспеченности футбола. Планируется создать условия для присвоения ведущим футбольным школам статусов футбольной Академии РФС («Рубин») и Регионального центра РФС («Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Камаз» (Набережные Челны).