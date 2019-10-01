Протасовицкий пока не решил, будет ли обжаловать отказ в УДО

Детский тренер Александр Протасовицкий еще не решил, будет ли подавать жалобу на отказ в условно-досрочном освобождении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Николая Савостьянка. Во вторник Клинцовский городской суд после двух переносов рассмотрения ходатайства провел выездное заседание в исправительной колонии №6, где отбывает наказание Протасовицкий, и отказал ему в УДО.

— С Александром об этом только что разговаривали, Александр сказал, что будем обсуждать, — сказал Савостьянок. — Получим текст решения на руки, почитаем. 10 ноября заканчивается срок отбытия наказания. У меня даже складывается впечатление, что затягивается рассмотрение данного дела, чтобы не было целесообразности в обращении в апелляционную инстанцию.

Протасовицкий был осужден за драки в центре Москвы в октябре 2018 года, вместе с бывшими футболистами сборной России Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, а также братом последнего Кириллом.

Кокорины и Мамаев отбывали срок в ИК-4 Белгородской области. 6 сентября суд удовлетворил их ходатайства по УДО, 17 сентября они покинули колонию.