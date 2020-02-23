Плетикоса передал привет болельщикам «Спартака» после финала Кубка легенд

Бывший вратарь «Спартака» и голкипер сборной звезд футбола Стипе Плетикоса после победы над сборной России (6:5) в финале Кубка легенд ответил на вопросы журналистов.

— Сравнимы сегодняшние эмоции с теми, когда ты играл против ЦСКА?

— Нет, это, конечно, отдельные эмоции. Приятно всегда выигрывать, против ЦСКА и здесь, сегодня, что прервали традицию сборной России. Спасибо им за понимание этой ситуации. Ребята молодцы. Конечно, хочу поздравить и свою команду.

— Как часто бываешь в России?

— Иногда. У меня много времени в работе: на телевидении, работаю на тренера и в академии. Все идет своим чередом. Скоро увидимся. Болельщикам красно-белых передаю большой привет. Надеемся, что скоро встретимся на стадионе «Открытие Арена» и будем вместе получать удовольствие от нашего «Спартака». (Александр Чурилин)