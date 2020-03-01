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Опубликовано видео из палаты, где лежал футболист Беров из-за подозрения на коронавирус

1 марта 2020, 21:45
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В сети появилось видео из палаты московской инфекционной больницы №1, где лежал с подозрением на коронавирус игрок любительской футбольной лиги Давид Беров. Видеозапись выложили в Telegram-канале «Мутко против».

Коронавирус угрожает российскому футболу.В Москве — первый пациент с подозрением на коронавирус. Он — сотрудник РФС и футболист-любитель

Ранее стало известно, что Беров является сотрудником РФС. По информации Telegram-канала «Baza», Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве. Теперь анализы Давида Берова направлены в новосибирский «Вектор».

На официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы также появилось заявление в связи с ситуацией с Беровым.

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