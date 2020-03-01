Опубликовано видео из палаты, где лежал футболист Беров из-за подозрения на коронавирус

В сети появилось видео из палаты московской инфекционной больницы №1, где лежал с подозрением на коронавирус игрок любительской футбольной лиги Давид Беров. Видеозапись выложили в Telegram-канале «Мутко против».

Ранее стало известно, что Беров является сотрудником РФС. По информации Telegram-канала «Baza», Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве. Теперь анализы Давида Берова направлены в новосибирский «Вектор».

На официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы также появилось заявление в связи с ситуацией с Беровым.