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Николаю Толстых — 64 года

10:34
Николай Толстых. Фото Татьяна Дорогутина, "СЭ"
Николай Толстых. Фото Татьяна Дорогутина, "СЭ"
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30 января исполнилось 64 года бывшему президенту РФС Николаю Толстых. Должность главы Российского футбольного союза он занимал с 2012 по 2015 год. Также он был президентом Профессиональной футбольной лиги и трудился на руководящих должностях в московском «Динамо» с середины 1980-х.

В качестве футболиста Толстых выступал за бело-голубых с 1974 по 1983 год.

В 1997 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а в 2007-м — Орденом почета.

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