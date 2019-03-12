Назван состав юношеской сборной России на элитный раунд чемпионата Европы

Тренерский штаб юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения) во главе с Андреем Гордеевым определился с футболистами, которые сыграют в элитном раунде чемпионата Европы-2019 U-19. Турнир пройдет с 20 по 26 марта в Краснодаре.

Для участия в раунде приглашены 20 игроков:

Вратари: Максим Бориско ("Урожай" Краснодар), Антон Шитов ("Спартак" Москва)

Защитники: Раиль Абдуллин ("Рубин" Казань), Артем Гюрджан ("Локомотив" Москва), Илья Мартынов ("Краснодар"), Павел Маслов, Тургай Мохбалиев (оба – "Спартак" Москва), Александр Михайлов, Кирилл Колесниченко (оба – "Чертаново" Москва).

Полузащитники: Михаил Игнатов, Наиль Умяров (оба – "Спартак" Москва), Владислав Карапузов ("Локомотив" Москва), Владимир Москвичев ("Динамо" Москва), Данил Пруцев ("Чертаново" Москва), Артур Сагитов ("Рубин" Казань), Рустам Халназаров, Александр Черников (оба – "Краснодар"). Данила Янов (ЦСКА Москва).

Нападающие: Гамид Агаларов ("Анжи" Махачкала), Данила Прошляков ("Спартак" Москва).

Команда вылетит в Краснодар в воскресенье, 17 марта. Первый матч в рамках группы под номером 1 против Азербайджана состоится в среду, 20 марта. Спустя три дня россияне сыграют с Румынией, а 26 марта команда Гордеева встретится с Ирландией. Все матчи начнутся в 17.00 по московскому времени на стадионе Академии "Краснодара".

По регламенту турнира, в финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Армении с 14 по 27 июля, выйдут лучшие команды из семи отборочных групп. К победителям квартетов присоединятся хозяева турнира.