Легендарный кудесник мяча. Воронин мог бы отметить 81-летие

Сегодня, 17 июля, мог бы исполниться 81 год Валерию Воронину. Легендарный советский футболист всю карьеру провел в «Торпедо». На его счету 219 матчей (12-й результат в истории клуба) и 26 голов.

С Ворониным в составе «Торпедо» завоевало два из своих трех чемпионских титулов и выиграло Кубок СССР.

В сборной СССР Воронин провел 63 матча и забил 5 голов. Он принял участие в Евро-1964 (серебро) и 1968 (четвертое место), сыграл на чемпионате мира-1962 и 1966.

? 17 июля 1939 года родился Валерий Воронин — легенда сборной СССР и московского «Торпедо» ????



?? Чемпион СССР (1960, 1965)

?? Обладатель Кубка СССР (1960)

?? Единственный советский футболист, включенный в символическую сборную чемпионата мира (1962) pic.twitter.com/eNmb9f6zrG — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) July 17, 2020

На ЧМ-1962 Воронин был включен в символическую сборную турнира, став единственным отечественным футболистом, добившимся этого результата. Четыре года спустя сборная СССР показала свой лучший результат на ЧМ в истории (четвертое место).

После завершения карьеры Воронин испытывал проблемы с алкоголем, а скончался в 44 года от черепно-мозговой травмы.