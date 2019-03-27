Крымский футбольный клуб впервые провел матч с командой из Турции

Сегодня в Турции состоялся товарищеский матч между крымской командой "Кызылташ" и стамбульским "Кючюкчекмедже". Игра завершилась в пользу бахчисарайского клуба со счетом 3:1, сообщает пресс-служба "Кызылташа".

27 марта должен был состояться матч между "Кызылташем" и "Истанбулом", но он был отменен из-за позиции Федерации футбола Турции, которая попросила стамбульский клуб не проводить игру.

"Кызылташ" выступает в премьер-лиге Крыма. Команда после 16-ти туров занимает шестое место в таблице.