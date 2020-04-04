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Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Карасев показал, какой экипировкой пользуется

4 апреля 2020, 16:28
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский арбитр Сергей Карасев опубликовал новое видео в Instagram. Он показал, какой экипировкой пользуется.

— В комментариях и директе накопилось много вопросов про судейскую экипировку, написал арбитр. — Чтобы ответить сразу всем и подробно показать разные штуки, записал видео. Надеюсь, получилось интересно.

40-летний Сергей Карасев начал судейскую карьеру в 1995 году. В 2010 году он стал арбитром ФИФА.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/tv/B-jqyLODF67/

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