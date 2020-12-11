Известный адвокат Добровинский впервые примет участие в процессе по делу Широкова

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы футбольного арбитра Никиты Данченкова, заявил «СЭ», что в сегодняшнем заседании примет участие Александр Добровинский. Знаменитый адвокат должен усилить сторону защиты.

— Добровинский сегодня будет присутствовать на суде, — сообщил «СЭ» Островский. — Думаю, это заставит суд строже относится к своим обязанностям, понимая, что каждый шаг будет анализироваться СМИ.

Добровинский представлял интересы семьи водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием болельщика «Спартака» Михаила Ефремова. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, а Мосгорсуд после апелляции снизил срок до 7,5 лет.

В августе 2020 года Широков избил судью Никиту Данченкова во время матча любительского турнира в Москве. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова по статье 115 ч.2 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальная санкция по этой статье — два года лишения свободы.

Первое заседание по делу состоялось 25 ноября. Суд был перенесен на 4 декабря, дело будет рассмотрено в общем порядке, а не в особом, как было запланировано изначально. Сегодня, 11 декабря состоится очередное заседание по делу.

(Севастиан Терлецкий)