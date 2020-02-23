Ивица Олич: «Россия забила, когда время уже вышло»

Нападающий сборной звезд Ивица Олич после финального матча Кубка легенд против России (6:5) подвел итоги скандальной игры. Хорват забил победный гол в этой встрече.

— В такой игре две красные карточки. Нельзя было свистеть, — отметил Олич. — Если что и было, можно просто сказать и все. Поэтому было много эмоций. Обе команды хотели выиграть. В конце мы были лучше.

Проблема появилась потом, когда время уже закончилась. Нужно было этот шестой гол проконтролировать. Было видно, что прошло 10 секунд. Россия забила, когда время вышло уже. Мы уже встали.

— Когда вы уши, что заставило вас вернуться?

— Мы хотели играть до конца. Узнали, что можно играть с тем, кто получил красную карточку. Из-за этого мы вернулись назад. Болельщики хотели, чтобы мы играли. Они болели за нас. Это было хорошо видно. (Александр Чурилин)

Сборная звезд победила Россию в финале Кубка Легенд. Турнир закончился большим скандалом