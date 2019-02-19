Источник: Жена Аршавина написала на него заявление в ФСБ из-за угроз

Супруга бывшего игрока "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина Алиса написала на него заявление в ФСБ, сообщает Super.ru.

Сообщается, что в документе жена игрока в подробностях описывает угрозы, которые поступают ей от мужа.

В частности, она рассказала, как ей регулярно угрожают неизвестные, а также рассказывается о встрече, на которую к Алисе футболист приехал с лицами, которые демонстрировали удостоверения УФСБ и оказывали давление на нее.

В связи с этим Аршавина требует установить, на каком основании действовали представители ведомства и провести должностную проверку о законности их действий.

Ранее стало известно, что Алиса Аршавина написала заявление в полицию на своего мужа.