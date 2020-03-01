Источник: Роспотребнадзор подтвердил наличие коронавируса у сотрудника РФС

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве, информирует Telegram-канал Baza. Как отмечается, теперь анализы сотрудника РФС Давида Берова направлены в новосибирский «Вектор», за ними — последнее слово.

Процедура подтверждения коронавируса — трехэтапная. На первом этапе подтверждение дают врачи-инфекционисты. На втором — специалисты Роспотребнадзора. На третьем — «Вектор».

Сейчас под диагнозом Берова есть уже два одобрения, но осталось последнее, самое главное.

Основная проблема в том, что Берова держали в общей палате вместе с еще несколькими пациентами. И, если диагноз все-таки подтвердится, существует огромная вероятность, что они все были заражены.

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