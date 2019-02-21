Хубулов требует от обанкротившейся "Кубани" 35 миллионов

Бывший полузащитник "Кубани" Арсен Хубулов требует взыскать с клуба долг в размере 35 миллионов 185 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на конкурсного управляющего НАО "Футбольный клуб "Кубань" Евгения Слушкина. Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Хубуловым заявлено требование к НАО "Футбольный клуб "Кубань" на основании трудового договора, заключенного с ним клубом первого августа 2013 года. Полузащитник завершил выступления за клуб в феврале 2017 года, всего за команду Хубулов провел 82 матча во всех турнирах и забил семь мячей.

- Да, такие требования в реестр кредиторов включены в размере 35 миллионов 185 тысяч рублей, - сказал Слушкин.

Ранее сообщалось, что в реестре кредиторов числится более 50 заявлений, общая сумма требований составляет более 1 миллиарда рублей. Задолженность перед кредиторами будет погашаться в том числе и за счет выставления имущества клуба на торги.

"Кубань" была ликвидирована летом прошлого года, а 17 декабря была признана банкротом. Вместо нее в российском первенстве появился краснодарский клуб "Урожай".