Гинер возглавил финансовый комитет РФС, Федун - заместитель Дюкова в комитете развития

Исполком РФС утвердил список председателей, заместителей председателей, секретарей-членов постоянных комитетов РФС.

Финансовый комитет

Председатель – Гинер Евгений Леннорович

Заместитель председателя – Бакатин Дмитрий Вадимович

Комитет по безопасности и работе с болельщиками

Председатель – Маркин Владимир Иванович

Заместитель председателя – Лебедев Игорь Владимирович

Заместитель председателя – Мейтин Александр Аркадьевич

Комитет массового футбола

Председатель – Шох Рохус Рохусович

Заместитель председателя – Афанасьев Владимир Иванович

Комитет программ развития футбола

Председатель – Дюков Александр Валерьевич

Заместитель председателя – Федун Леонид Арнольдович

Комитет женского футбола

Председатель – Ефремов Игорь Владимирович

Заместитель председателя – Перонко Иван Александрович

Комитет разновидностей футбола

Председатель – Алаев Александр Александрович

Заместитель председателя – Алиев Эмиль Гуметович

Технический комитет

Председатель – Симонян Никита Павлович

Заместитель председателя – Лексаков Андрей Владимирович

Юридический комитет

Председатель – Блажеев Виктор Владимирович

Заместитель председателя – Рогачев Денис Игоревич

Медицинский комитет

Председатель – Безуглов Эдуард Николаевич

Заместитель председателя – Ачкасов Евгений Евгеньевич

Комитет ветеранов футбола

Председатель – Мирзоян Александр Багратович

Заместитель председателя – Ефанов Геннадий Васильевич

Комитет по маркетингу

Председатель – Соловьев Денис Борисович

Заместитель председателя – Фимушкин Илья Валерьевич

Комитет профессионального футбола

Председатель – Прядкин Сергей Геннадьевич

Заместитель председателя – Соколов Андрей Илларионович

Комитет детско-юношеского футбола

Председатель – Галицкий Сергей Николаевич

Заместитель председателя – Анохин Сергей Вячеславович

Судейский комитет

Председатель – Левников Николай Владиславович

Заместитель председателя – Егоров Александр Анатольевич