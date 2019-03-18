Евгений Алдонин – о смерти Юлии Началовой: "Страшно, когда родители хоронят своих детей"

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в эфире "Пусть говорят" на Первом канале рассказал о том, как узнал о смерти бывшей супруги и певицы Юлии Началовой.

Российская певица умерла на 39-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови, утверждает отец артистки Виктор Началов. До этого ей сделали операцию на ноге.

– Когда она попала в госпиталь, я был в командировке, – сказал Алдонин. – Уезжал в Северодвинск. Родители мне говорили, что там все под контролем, что они следят за ситуацией. Никто даже особо не волновался. Я им тогда сказал, чтобы меня держали в курсе происходящего каждый день. По голосу родителей было понятно, что ситуация осложнилась. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы…

О трагедии мне сообщила мама. Она позвонила и сказала, что Юли не стало. Трагедия, когда родители хоронят своих детей – это страшно. Ты задаешься вопросом почему? Как и зачем? Родители физически не могут сейчас заниматься организацией всего… Все родственники вместе, потому что все переживают. Мама потеряла самого родного человека.

Алдонин и Началова сыграли свадьбу 1 июня 2006 года, а 1 декабря 2006-го у них родилась дочь Вера. В декабре 2011 года пара объявила о разводе.

Алдонин отреагировал на смерть своей бывшей жены Юлии Началовой