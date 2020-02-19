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Экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров возглавил Федерацию футбола Мордовии

19 февраля 2020, 21:36
Александр Егоров. Фото Mordovmedia
Александр Егоров. Фото Mordovmedia
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Александр Егоров назначен новым президентом Федерации футбола Мордовии, сообщает Mordovmedia. Он был единственным кандидатом на эту должность.

Предыдущий глава организации Александр Яшков 19 декабря погиб в ДТП.

Александр Егоров — бывший российский арбитр, с мая 2018 по декабрь 2019 года занимал пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС.

Дополнительная информация:

https://www.mordovmedia.ru/news/sports/item/81617/

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