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Дюков выдвинут на пост президента РФС

15 декабря 2020, 17:19
Александр Дюков. Фото Кристина Коровникова
Александр Дюков. Фото Кристина Коровникова
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15 декабря в Санкт-Петербурге состоялось Общее собрание межрегионального объединения «Северо-Запад», сообщает официальный сайт РФС. Оно выдвинуло кандидатуру Александра Дюкова для избрания на новый четырехлетний срок президента РФС.

Дюков возглавил РФС на внеочередной конференции 22 февраля 2019 года. Срок его полномочий истекает 9 февраля 2021 года.

Кроме того, собрание МРО выбрало президента организации. Им на четырехлетний срок единогласно избрана глава Федерации футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина.

Дополнительная информация:

15 декабря в Санкт-Петербурге состоялось Общее собрание межрегионального объединения

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