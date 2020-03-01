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Департамент здравоохранения Москвы сделал заявление о пациенте с подозрением на коронавирус

1 марта 2020, 19:19
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Департамент здравоохранения Москвы рассказал о пациентах с подозрением на коронавирус. Согласно заявлению, на данный момент диагноз не был подтвержден ни у одного из них.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице №1 лежит пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен. На протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился», — говорится в заявлении на сайте департамента.

Ранее сообщалось, что сотрудник РФС Давид Беров госпитализирован с подозрением на коронавирус. Однако анализы не выявили у него заболевания. При этом Беров является футболистом из любительской лиги и сотрудником РФС.

Источник: Роспотребнадзор подтвердил наличие коронавируса у сотрудника РФС // В РФС подтвердили, что сотрудник попал в больницу с подозрением на коронавирус

Дополнительная информация:

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/3554.html

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