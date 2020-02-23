Болельщики освистали сборную России в финале «Кубка Легенд»

Болельщики освистали игроков сборной России после финала Кубка легенд, который прошел в Москве на малой арене «Лужников».

Встреча завершилась скандалом и победой звезд со счетом 6:5. Когда диктор попросил поддержать россиян, то болельщики отреагировали на это неодобрительным гулом и свистом.

Сборную звезд зрители, напротив, приветствовали одобрительными аплодисментами.

Напомним, что по ходу встречи при счете 4:4 судья Александра Пономарева показала две спорные красные карточки Йосси Бенаюну и Йону Арне Риисе за ненормативную лексику. После этого игроки звездной команды в знак протеста в полном составе ушли с поля, но через 10 минут вернулись — удаления были заменены предупреждениями.

В конце встречи случился другой еще один скандальный эпизод, когда сборная России сравняла счет, однако сделал это по истечении времени.

Сборная звезд победила Россию в финале Кубка Легенд. Турнир закончился большим скандалом