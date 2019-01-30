"Арарат" с Павлюченко сыграл вничью с московским "Экспрессом"

Московский "Арарат" сыграл вничью с другим столичным клубом "Экспресс" в контрольном матче - 2:2. Голами отметились бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Рыжов и воспитанник "Спартака" Антон Ходырев. В игре принял участие экс-форвард сборной России Роман Павлюченко. Он уже играл за "Арарат" в первой половине сезона-2017/18 в ПФЛ.

Московский "Арарат" был создан в 2017 году, дебютировал в первенстве ПФЛ в сезоне-2017/18, выиграл группу "Центр", но отказался подниматься в ФНЛ. Клуб переехал в Армению, где объединился с командой "Арарат Москва" под названием "Арарат-Армения".

В январе стало известно, что "Арарат" снова будет выступать в России.