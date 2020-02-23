Андрей Воронин: «После игры подошел к судье и сказал: «Не переживай, спасибо»

Бывший форвард «Динамо» и нападающий сборной звезд футбола Андрей Воронин после победы над сборной России (6:5) в финале Кубка легенд ответил на вопросы журналистов.

— Мы же не выпросили это первое место. Если бы наша команда проигрывала, то это одно дело. Выиграли — заслуженно победили. Вратарь много спас нас сегодня. Судейство? Были какие-то моменты, которые ненормальные. Мы тогда сказали, что проигрываем и просто ушли на полчаса раньше. Потом вернулись и доиграли.

— На полчаса позже поедете выпить?

— Хочешь с нами?

— Планируете ли потом общаться с арбитром матча Александрой Пономаревой?

— Послушайте, ну это все футбол. Это эмоции. После игры подошли к судье и я ей говорю: «Не переживай, спасибо». Для нее это стресс. Судья-мужчина может и ответить, а она девушка, хрупкая такая. На нее бегут и кричат что-то. Просто в следующий раз нужно сделать так, чтобы с каждой страны приезжал свой судья. Миксовали бы их. (Александр Чурилин)

Сборная звезд победила Россию в финале Кубка Легенд. Турнир закончился большим скандалом