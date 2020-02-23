Полузащитник сборной России Александр Самедов после поражения от сборной звезд футбола (5:6) в финале Кубка Легенд ответил на вопросы журналистов.

— Концовка встречи? Это эмоции, нервы. У меня первый финал на таком турнире. Судейство? Сложно сказать. Пенальти? Я уже не помню, что там случилось. (Александр Чурилин)

Сборная звезд победила Россию в финале Кубка Легенд. Турнир закончился большим скандалом