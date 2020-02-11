Александр Мирзоян: «Когда Рейнгольд ушел из жизни, его супруга была рядом»

Прославленный защитник «Спартака» и советник президента РФС Александр Мирзоян поделился воспоминаниями о своем друге чемпионе СССР 1962 года Валерии Рейнгольде, ушедшем сегодня на 78-м году жизни.

— После того, как я закончил карьеру, мы все время общались, вместе играли за ветеранов, — сообщил Мирзоян. — В общении Валерий Леонидович был веселым позитивным классным человеком, постоянно шутил, при этом был очень предан «Спартаку». Неудачное выступление родного клуба разочаровывало Рейнгольда, поэтому он так эмоционально высказывался. Помню, когда мы вместе ездили с ветеранами на чемпионат Европы, наша команда выиграла 4:1, но даже тогда он говорил, что играли не очень хорошо. У него всегда было свое мнение, и он не боялся его высказывать. На мероприятиях для ветеранов Валерий всегда бывал вместе со своей супругой Лидой — это прекрасная хорошая пара. Когда он ушел из жизни, она была рядом. До последнего момента они были неразлучны. Приношу соболезнования его семье. Рейнгольд навсегда останется в памяти болельщиков, которые его очень любили. (Евгений Белоусов)