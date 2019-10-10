Александр Дюков: «РФС рассмотрит вопрос создания фонда поддержки футбольных клубов»

Глава РФС Александр Дюков на заседании совета при президенте по спорту заявил, что союз рассмотрит возможность создания фонда поддержки клубов. С таким предложением выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Президент РФ Владимир Путин заметил: «Такой колхоз был бы более справедливым», но предложил оценить реальность реализации идеи.

— Идея имеет право на существование, она нуждается в проработке. Безусловно, такой подход был бы справедлив, — приводит ТАСС слова Дюкова. — Если говорить об участии бизнеса в финансировании футбола, сейчас действительно у каждой компании и госкорпорации есть свои клубы, но, помогая им, они участвуют и в управлении. Можно отметить, что качество этого управления растет. Как вы заметили, мы получим своеобразный колхоз - компании и корпорации будут переводить деньги в некий фонд. Встает очень важный вопрос — создание такой системы управления, которая обеспечила бы действительно эффективное и качественное использование этих средств, которые дальше будут направляться на поддержку различных клубов. Конечно, предстоит серьезная работа по убеждению компаний и госкорпораций. Мы эту идею взяли в работу и в ближайшее время дадим свою оценку