Александр Дюков: "Количество центров по подготовке футбольных тренеров в РФ должно вырасти до 25-30"

Кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в ходе визита в Тюменскую область отметил, что количество центров для подготовки футбольных тренеров и повышения их квалификации должно вырасти до 15 с последующим увеличением до 25-30 по всей стране.

- В настоящее время есть девять точек, где можно повысить квалификацию, получить профессию "тренер", - приводит ТАСС слова Дюкова. - Этого недостаточно, в ближайшее время будет поставлена задача довести количество до 15 учреждений с последующим увеличением до 25-30.

Дюков добавил, что согласно стратегии развития футбола до 2030 года, к данному году в стране должно быть 10 тысяч тренеров с лицензией РФС и УЕФА. По его словам, выпускники общеобразовательных и детско-юношеских спортивных школ должны иметь возможность для дальнейших занятий футболом, для чего необходимо развивать спортивную инфраструктуру, создавать региональные центры подготовки футболистов.

- Если говорить о детско-юношеских спортивных школах, то обучение сейчас там заканчивается в 17 лет, юноши заканчивают среднюю школу и покидают ДЮСШ, - заявил Дюков. - Важно создать дополнительные возможности, чтобы они могли заниматься футболом после поступления в университет. Идея по созданию региональных центров подготовки футболистов может позволить частично решить эту задачу, нужны поля, манежи, надо повышать качество этой инфраструктуры.