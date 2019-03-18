Алдонин - о дочери от Юлии Началовой: "Маму не заменит никто"

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в эфире "Пусть говорят" на Первом канале пообещал, что всегда будет рядом с дочкой Верой, у которой скончалась мама, известная певица и его бывшая супруга Юлия Началова.

Началова умерла 16 марта 2019 года в 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови. Юлия Началова и Евгений Алдонин состояли в браке с 2006 по 2011 год. Пара воспитывала дочь Веру, которая появилась на свет 1 декабря 2006 года.

– Самое тяжелое – это разговор с дочерью, – сказал Алдонин. – Девочка, в целом, вместе с нами. Родители Юли, бабушка и я сейчас около Веры. Она потеряла самого близкого человека. Маму не заменит никто. Человек в таком возрасте, ей всего лишь 12 лет. Человек только формируется. Своеобразная химия между мамой и дочкой только настраивается. Юля безумно любила Веру и оберегала. Мы все с ней, я не хочу ее резко выдергивать. Она всегда может на меня рассчитывать. Я всегда был, есть и буду ее папой, который останется с ней.

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