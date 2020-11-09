Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Адвокатская палата не нашла нарушений в действиях адвоката избитого Широковым судьи

14:07
Документы по делу Романа Широкова и Никиты Данченкова. Фото "СЭ" Документы по делу Романа Широкова и Никиты Данченкова. Фото "СЭ" Документы по делу Романа Широкова и Никиты Данченкова. Фото "СЭ"
Документы по делу Романа Широкова и Никиты Данченкова. Фото "СЭ"
Теги:

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, заявил «СЭ, что адвокатская палата не нашла никаких нарушений в его действиях.

Ранее адвокат футболиста Романа Широкова Вадим Лялин подал жалобу в адвокатскую палату на своего процессуального оппонента — защитника избитого арбитра Никиты Данченкова Александра Островского — «за использование уголовного дела для собственного пиара».

— Никаких нарушений не было найдено, — заявил «СЭ» Островский. — Надеялся, что меня вообще наградят. Я добросовестно защищаю избитого мальчика, делаю это бесплатно. (Севастиан Терлецкий)

«У своих ворот»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир