12-й тур ЮФЛ: «Краснодар» одержал победу над ЦСКА и продлил беспроигрышную серию

5 и 6 декабря прошли матчи 12-го тур Юношеской футбольной лиги.

В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия «Ростова».

Матчи между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФШМ (Москва) не состоялись в связи c выявлением коронавируса у игроков в командах ФШМ.

Матч ЦСКА — «Краснодар» прошел в Москве 5 декабря. Уже на 5-й минуте Алексей Дорошенко выпел армейцев вперед, но спустя две минуты Тимур Асоян забил гол в свои ворота и сравнял счет. На 27-й минуте Степан Комар забил второй мяч для «Краснодара», а на 68-й Омар Попов реализовал пенальти и упрочил преимущество гостей. Под конец второго тайма ЦСКА остался в меньшинстве из-за удаления Максима Ермакова, но на счет ситуация уже не повлияла — матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

Результаты остальных игр:

ЮФЛ-1

«Строгино» — «Мастер-Сатурн» — 4:2

СШОР «Зенит» — «Динамо» — 4:3

«Рубин» — «Спартак» — 2:3

«Локомотив» — «Академия Коноплева» — 1:1

«Чертаново» — «Ростов» — 2:2

ЮФЛ-2

«Строгино» — «Мастер-Сатурн» — 2:2

СШОР «Зенит» — «Динамо» — 1:2

«Рубин» — «Спартак» — 1:4

ЦСКА — «Краснодар» — 3:2

«Локомотив» — «Академия Коноплева» — 1:1

«Чертаново» — «Ростов» — 1:1

Матчи следующего тура ЮФЛ пройдут 12 декабря.