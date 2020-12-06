12-й тур ЮФЛ: «Краснодар» одержал победу над ЦСКА и продлил беспроигрышную серию
В этом сезоне турнир состоит из двух независимых дивизионов: ЮФЛ-1 для игроков 2003-го года рождения и ЮФЛ-2 для футболистов 2004-го года рождения. Также в соревновании принимают участие две новые команды: московское ФШМ и академия «Ростова».
Матчи между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФШМ (Москва) не состоялись в связи c выявлением коронавируса у игроков в командах ФШМ.
Матч ЦСКА — «Краснодар» прошел в Москве 5 декабря. Уже на 5-й минуте Алексей Дорошенко выпел армейцев вперед, но спустя две минуты Тимур Асоян забил гол в свои ворота и сравнял счет. На 27-й минуте Степан Комар забил второй мяч для «Краснодара», а на 68-й Омар Попов реализовал пенальти и упрочил преимущество гостей. Под конец второго тайма ЦСКА остался в меньшинстве из-за удаления Максима Ермакова, но на счет ситуация уже не повлияла — матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.
Результаты остальных игр:
ЮФЛ-1
«Строгино» — «Мастер-Сатурн» — 4:2
СШОР «Зенит» — «Динамо» — 4:3
«Рубин» — «Спартак» — 2:3
«Локомотив» — «Академия Коноплева» — 1:1
«Чертаново» — «Ростов» — 2:2
ЮФЛ-2
«Строгино» — «Мастер-Сатурн» — 2:2
СШОР «Зенит» — «Динамо» — 1:2
«Рубин» — «Спартак» — 1:4
ЦСКА — «Краснодар» — 3:2
«Локомотив» — «Академия Коноплева» — 1:1
«Чертаново» — «Ростов» — 1:1
Матчи следующего тура ЮФЛ пройдут 12 декабря.
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