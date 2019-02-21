В четверг, 21 февраля петербургский "Зенит" и стамбульский "Фенербахче" проведут между собой ответный матч двухраундового противостояния в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на поле сине-бело-голубых. Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

Несмотря на победу "Фенера" в первой встрече со счетом 1:0, в предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение российской команде. На победу "Зенита" в основное время коэффициент в БК "Лига Ставок" равен – 1,95, а на "Фенербахче" – 4,10. То есть со ставки в тысячу рублей на питерцев клиенты могут выиграть 1 950 рублей, а на их соперников – 4 100 рублей. На ничью по итогам 90 минут коэффициент составляет всего 3,35. Шансы на то, что победитель будет выявлен в серии пенальти, по мнению букмекеров, низки – коэффициент равен 10,0. Вероятность того, что послематчевых одиннадцатиметровых не будет – 1,04.

Шансы "Зенита" на проход в 1/8 финала по итогам матча плюс возможного дополнительного времени и серии пенальти котируются ниже, чем у "Фенербахче" – 2,85 против 1,40. На "тотал" меньше 2,5 голов, учитывая результат первой встречи, коэффициент весьма низок – всего 1,6. Те же, кто верят в высокую результативность на "Газпром Арене", могут с одной тысячи рублей выиграть 2 250.

Фактор домашнего поля должен помочь "Зениту" в противостоянии с "Фенербахче", но даже этого может оказаться недостаточно для того, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги Европы. И букмекеры это подтверждают.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь увеличила номиналы фрибетов для новых клиентов.

В рамках предложения "Игра на победу" после регистрации на сайте www.ligastavok.ru и прохождения идентификации каждому новому клиенту начисляется фрибет, размер которого увеличен с 555 до 1000 рублей. Если пари, заключенное с использованием фрибета не выиграло, БК "Лига Ставок" подарит вам еще один номиналом в тысячу рублей. Вновь не сыграло? Третий фрибет того же размера будет начислен вам на счет. Итого – до 3000 рублей.

Данное предложение от БК "Лига Ставок" действительно на срок с 19 до 21 февраля.

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