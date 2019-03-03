В воскресенье, 3 марта "Спартак" и "Краснодар" сыграют в 18-м туре чемпионата России. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Открытие Арена". Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

В двух февральских еврокубковых матчах команда из Краснодара выглядела мощно. Сейчас она занимает второе место в таблице, тогда как "Спартак" идет четвертым. Поэтому коэффициенты на победу команд примерно равны: 2,60 на "Спартак" и 2,80 на "Краснодар". Коэффициент на ничейный результат – 3,35. То есть со ставки в тысячу рублей на победу "Спартака" клиенты могут выиграть 2 600 рублей. Букмекеры верят в результативную игру, "Тотал" больше 2 – 1,50. Коэффициент на "Тотал" меньше 2 – 2,45.

У "Краснодара" есть отличный шанс уже после первого весеннего тура стать лидером чемпионата России. Нужно обыграть "Спартак" и ждать осечки "Зенита". Красно-белым же необходимо набирать очки, чтобы не выпасть из чемпионской гонки. "Спартак" неплохо провел зимние сборы и немного омолодил состав, что должно пойти на пользу команде. Поэтому главный матч 18-го тура может получиться ярким на события.

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