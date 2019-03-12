Во вторник и среду, 12 и 13 марта, состоятся четыре заключительных матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. На этой неделе станут известны все четвертьфиналисты главного клубного турнира континента.

В одном из противостояний исход практически предрешен. Мадридский "Атлетико" две недели назад организовал суперсенсацию, забив дома "Ювентусу" два безответных мяча. Теперь букмекеры практически не верят в то, что "бьянконери" окажутся в четвертьфинале. Коэффициент на проход "Юве" в следующий раунд в БК "Лига Ставок" составляет 4,2. То есть со ставки в тысячу рублей клиенты могут выиграть 4 200 рублей. Для сравнения аналогичный коэффициент на "Атлетико" составляет 1,22.

Интересно, что в самом матче, напротив, безоговорочным фаворитом является "Ювентус". Коэффициент на победу итальянцев в основное время составляет всего 1,7, тогда как на испанцев он крайне высок – 5,5. Также букмекеры ожидают скорее малорезультативный, "низовой" матч. "Тотал" меньше 2,5 "стоит" так же, как и победа "Юве" – 1,7, а вот "Тотал" больше 2,5 – уже 2,10.

В параллельном матче на Туманном Альбионе встретятся "Манчестер Сити" и "Шальке". Здесь с фаворитом все еще понятнее: им и до первого матча считался "Ман Сити", а после того, как команда Пепа Гвардьолы победила в Гельзенкирхене 3:2, шансы "Шальке" совсем ничтожны. Специалисты из БК "Лига Ставок" оценили их с коэффициентом 27. На проход "Сити" ставки вообще не принимаются.

В отличие от матча в Турине игра обещает быть яркой и голевой. Коэффициент на "Тотал" меньше 2,5 гола составляет 3,15. Букмекеры ждут, что "Ман Сити" будет куражиться над соперником, ведь коэффициент на победу британцев в основное время составляет 1,15, на ничью – 8,75, а на неожиданный успех "Шальке – существенный 19,25. То есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 19 250 рублей.

На следующий день свой матч Лиги чемпионов проведет главный конкурент Гвардьолы в чемпионате Англии – "Ливерпуль". "Красным" тоже противостоит клуб из Германии, но куда более именитый – "Бавария". Несмотря на то, что их матч в Англии завершился 0:0, букмекеры больше верят в проход гостей – 1,85. То есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1 850. Для сравнения коэффициент на успех команды Юргена Клоппа – 1,9.

В самой игре на "Алльянц Арене" фаворит уже "Бавария" – 2,15 против 3,45 на "Ливерпуль". Не сбрасывают со счетом букмекеры и ничью в основное время, оценивая ее вероятность с коэффициентом 3,6. То есть со ставки в тысячу рублей можно будет заработать 3 600 рублей. Напомним, что любая результативная ничья устроит "красных", а 0:0 гарантирует встрече дополнительное время.

Точно такая же ситуация в еще одном матче в среду – между "Барселоной" и "Лионом". Французы неожиданно сохранили свои ворота в неприкосновенности в домашней игре и попробуют сделать это еще раз на легендарном "Камп Ноу". Верится в это с трудом: индивидуальный "Тотал" 0 голов "Барселоны" оценивается БК "Лига Ставок" довольно высоко – 13,5.

Ожидается, что домашняя ничья – лучшее, чего смог добиться "Лион" на этой стадии. На проход французов коэффициент составляет 4,45 (1,2 у "Барселоны"), а на победу в матче – и вовсе 11,5. Для сравнения – на победу "Барселоны" – 1,25, а на ничью – 6,75.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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Данное предложение от БК "Лига Ставок" действительно на срок с 12 до 14 марта.

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